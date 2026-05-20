Adıyaman Kent Konseyi, Adıyaman Tabip Odası, Adıyaman Diş Hekimleri Odası ile Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, Abdülhamit Han Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek programda şiir ve türkü dinletileriyle katılımcılara farklı bir sanat akşamı sunulması hedefleniyor.

Program kapsamında Haydar Ertem ve Murat Kayış, okuyacakları şiirlerle sahnede yer alacak. Umut Taştan, Biyan Sağnıç ve Barış Songül ise seslendirecekleri türküler ve sahne performanslarıyla geceye katkı sunacak. Etkinliğin, alışılagelmiş dinleti programlarından farklı bir sahne konseptiyle hazırlanacağı ve şiir ile müziğin bütünleştiği özel bir atmosfer oluşturulmasının planlandığı belirtildi.

'Yarınlara Merhaba' sloganıyla düzenlenen organizasyona tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

