İstanbul Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Drone Soccer takımı, Kayseri’de düzenlenen Drone Soccer Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışları’nda önemli bir başarıya imza attı. Adıyamanlı eğitimci Kahraman Selçuk’un müdürlüğünü yaptığı okulun takımı, turnuva boyunca çıktığı 12 karşılaşmanın tamamını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Elde edilen başarı, hem okul camiasında hem de eğitim ve spor çevrelerinde büyük sevinçle karşılandı.

12 Maçta 12 Galibiyetle Şampiyonluk Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Dromer takımı, sergilediği performansla dikkat çekti. Drone Soccer Türkiye Şampiyonası F9A-C kategorisinde rakiplerine üstünlük sağlayan ekip, turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak kürsünün zirvesine çıktı.

Takım Antrenörü Savaş Arslan, uzun süredir verilen emeğin karşılığını aldıklarını belirterek, hedeflerinin çalışmalarını sürdürüp milli takıma sporcu kazandırmak olduğunu söyledi.

Takım Kaptanı Başarının Sırrını Anlattı

Takım kaptanı Sümeyra Balta, elde ettikleri şampiyonluğun disiplinli çalışma ve takım uyumunun bir sonucu olduğunu ifade etti.

Balta, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen takımlarla yarışmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, Drone Soccer branşında strateji, hız ve takım koordinasyonunun büyük önem taşıdığını söyledi. Yarışmalar boyunca planlı hareket etmeye ve soğukkanlı kalmaya özen gösterdiklerini dile getiren Balta, başarıda emeği bulunan takım arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür etti.

Müdür Kahraman Selçuk’tan Öğrencilerine Tebrik

Okul Müdürü Kahraman Selçuk da elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, antrenörler Şeyma Nur Yılmaz ve Barış Arslan ile öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerinin yalnızca akademik alanda değil, bilim, teknoloji ve spor gibi farklı alanlarda da başarılı olmalarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Selçuk, gençlerin Türkiye’nin geleceğine katkı sunacak bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye Finalleri İçin Moral Oldu

Turnuvada elde edilen şampiyonluk, okulun teknoloji ve spor alanındaki çalışmalarına önemli bir motivasyon sağladı. Drone Soccer branşında elde edilen bu başarı, gençlerin teknolojiyle sporu bir araya getiren alanlarda da önemli başarılara ulaşabileceğini bir kez daha gösterdi.