

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saldırının İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğini değerlendirdiklerini açı.

Rusya'nın Novorossiysk kentinden hareket eden, Pergamon Denizcilik şirketine ait Sierra Leone bayraklı "Altura" isimli ham petrol tankeri, gece saat 00.30 sıralarında İstanbul Boğazı girişine yakın bir noktada saldırıya uğradı. 140 bin ton ham petrol taşıyan geminin kaptanı, telsiz üzerinden yardım çağrısında bulunarak saldırıyı bildirdi.

Telsiz Kayıtları Ortaya Çıktı: "Makine Dairesi Su Alıyor"

Saldırı anına ilişkin telsiz konuşmalarında, geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde ciddi hasar oluştuğu, geminin su almaya başladığı bilgisi yer aldı. Telsiz kayıtlarında mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ancak acil yardım bekledikleri duyuldu. Yardım çağrısına bölgedeki "Erdek" isimli gemi cevap verirken; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11, Kurtarma 12 gemileri ve Kıyı Emniyeti 5 hızlı botu ivedilikle olay yerine sevk edildi.

Bakan Uraloğlu: "Gemi Bilerek Devre Dışı Bırakılmak İstendi"

Konuya ilişkin bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saldırının detaylarına dair şu bilgileri paylaştı:



"Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı. Türk işletenli, sahibini bilmiyoruz. Mürettebatın tamamı Türk 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok."

Bakan Uraloğlu, saldırının gemiyi tamamen hareket edemez hale getirmek amacıyla profesyonelce kurgulandığına dikkat çekti. Ekiplerin bölgedeki güvenlik ve müdahale çalışmaları devam ederken, gemideki hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

