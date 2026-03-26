Sınava Başvuran En Yaşlı Adayın 87 Yaşında Olduğu Bildirildi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin güncel başvuru istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Ersoy, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu açıkladı. 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 1 milyon 628 bin 200 aday katılacak. Aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise toplam 203 bin 679 aday başvuru yaptı. YDT başvurularının dağılımında İngilizce dili ilk sırada yer aldı.

En Fazla Başvuru Anadolu Liselerinden Geldi

Başvuruların okul türlerine göre dağılımında Anadolu liseleri ilk sırada yer aldı. Yapılan açıklamaya göre; 978 bin 387 aday Anadolu liselerinden, 514 bin 773 aday meslek liselerinden, 294 bin 058 aday açık öğretim liselerinden, 186 bin 792 aday imam hatip liselerinden ve 104 bin 267 aday fen liselerinden başvuru gerçekleştirdi. Başvuran adayların 793 bin 414’ünün lise son sınıf öğrencisi olduğu bildirildi. Ayrıca 921 bin 225 adayın sınava ilk kez başvurduğu, yüz binlerce adayın ise sınav tecrübesini yinelediği görüldü.

50 Yaş Üstü 20 Bini Aşkın Aday Sınava Girecek

YKS’nin Türkiye’nin 81 ilinde ve 254 sınav merkezinde uygulanacağı belirtildi. Bu yıl Antalya’nın Gazipaşa, Konya’nın Ilgın, Aydın’ın Kuşadası ve Trabzon’un Of ilçelerinde ilk kez sınav merkezi oluşturulacağı kaydedildi. Başvurulara ilişkin yaş dağılımında ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Sınava girecek en genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğu açıklandı. 50 yaş ve üzeri 20 bin 159 adayın sınava başvurduğu, en yoğun başvurunun ise 696 bin 766 aday ile 18 yaş grubundan geldiği paylaşıldı.

HABER KAYNAK/TEKHA