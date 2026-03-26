İçişleri Bakanlığı'nın 'APP' olarak bilinen standart dışı plakalara yönelik denetimleri öncesinde Adıyaman'da plaka değişim başvurularında yoğunluk yaşanıyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla uygulanması beklenen cezai işlemler öncesinde vatandaşlar, plaka değişimi için Adıyaman Şoförler Odası'na başvurdu. Şoförler Odası'nda oluşan yoğunluk nedeniyle plakaların koridorlarda sergilendiği görüldü. Adıyaman Şoförler Odası Başkan Vekili Hasan Doğan, şu ana kadar yaklaşık 10 bin başvuru aldıklarını belirterek, personelin yoğun mesai yaptığını söyledi.

Süreç hakkında bilgi veren Doğan, 'İçişleri Bakanlığımızın talimatnamesine göre, APP plaka dediğimiz karakutu plakların değişimi ile ilgili bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikten istinaden, elimizde bulunan yönetmeliğe uygun plakaların değişimi için insanlarımız notere müracaat ettiler. Noter sonrasında bizim cemiyete geldiler' dedi.

'Yüzde 80'i Yönetmeliğe Uygun'

Vatandaşların yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun plakaların da değişime girdiğini ifade eden Doğan, 'Şimdiye kadar baktığımız plakaların yüzde 80'i normalde yönetmeliğe uygun ama ceza yemekten korktukları için notere müracaat ediyorlar. Noterdeki arkadaşlar da plakayı değiştirip bize gönderiyorlar' diye konuştu.

'Personel Gece Yarısına Kadar Çalışıyor'

Yoğunluk nedeniyle personelin sabah saatlerinden gece yarısına kadar çalıştığını belirten Doğan, 'Yoğunluk çok fazla olduğu için yetiştiremiyoruz, birkaç gün sonrasına sıra veriyoruz. Ama yine de elimizden geldiği kadar vatandaşımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Uygun Plakalara Ceza Yok'

Yönetmeliğe uygun plakalarla ilgili de bilgi veren Doğan, 'Yönetmeliğe uygun olan plakalarımız, biraz daha kalın olan plakalarımız, yani Şoförler Odası baskısıyla yapılan plakalar, İçişleri Bakanlığımızın talimatnamesine göre geçerli sayılacaktır. Herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır' dedi.

Doğan, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş odalarca basılan plakalar için cezai işlem uygulanmayacağını belirterek, 'Korkmanıza gerek yok' diye konuştu.

'10 Bine Yakın Başvuru Aldık'

Son 15 gün içerisinde yaklaşık 10 bin plaka değişikliği yaptıklarını ifade eden Doğan, bu başvuruların yalnızca APP plakalardan değil, yıpranma nedeniyle yapılan değişimlerden de kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan Görüş

Plakalarını değiştirmeye gelen vatandaşlar, uygulamanın faydalı olduğunu belirtirken, sürecin önceden duyurulmasının daha iyi olacağını söylediler.

Kaynak : PERRE