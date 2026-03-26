Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir “ Kurum İdari Kuruluna taşıdığımız bir talebimiz daha kabul görmüş, öğretmenlerimizin talepleri gerçekleşmiştir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan Öğretmenlerin Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Kılavuzu’na göre, alan değişikliği işlemlerinin iki aşamalı gerçekleştirileceğini, 6-10 Nisan’da alınacak ön başvurularla talep tespit edileceğini, 20-24 Nisan’da tercihlerin alınacağını ve 28 Nisan’da atama işlemlerinin gerçekleştirileceğini dile getiren Demir, “görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Alan değişikliği için hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. Ön başvuru sürecinde sadece bir alan için yer değişikliği başvurusunda bulunulabilecek. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercihte bulunabilecekler” dedi.

Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğretmen doluluk oranına göre belirlenen Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olmak üzere 12 il için belirlenen kontenjanlara ise il dışı tercih yapılabilecek. Alan değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler tercihine açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecekler. Kontenjanlar, illerin boş normlarına göre açılacak.”