Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören Hısn-ı Mansur Caddesi, Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince onarılıyor.

Bölgede yürütülen çalışmalarda asfalt yama ve yenileme işlemleri titizlikle sürdürülürken, cadde üzerinde ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

