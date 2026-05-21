Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Doğum İstatistikleri verileri, Türkiye'de doğurganlık hızındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. Türkiye genelinde toplam doğurganlık hızı 1,42 çocuk olarak hesaplanırken, Adıyaman 1,91 çocukluk oranıyla ülke ortalamasının üzerinde yer aldı. Kent, doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller arasında dikkat çekti. Verilere göre toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken, 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş gösterdi. Son dokuz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalan oran, 2025 yılında da düşüşünü sürdürdü.

TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller sıralamasında Güneydoğu Anadolu illeri öne çıktı. Adıyaman, 2025 yılı toplam doğurganlık hızı verilerine göre 1,91 çocuk ile Türkiye ortalaması olan 1,42'nin üzerinde yer aldı. Kent, doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller arasında dikkat çekti.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa olurken, Şırnak 2,53 çocuk ile ikinci sırada yer aldı.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller sırasıyla şu şekilde oluştu:

Şanlıurfa - 3,15

Şırnak - 2,53

Mardin - 2,23

Diyarbakır - 2,14

Siirt - 2,11

Ağrı - 2,05

Bitlis - 2,05

Muş - 2,01

Gaziantep - 2,00

Batman - 2,00

Adıyaman - 1,91

İlk Doğum Yaşı Yükseliyor

TÜİK'in 'İllere Göre İlk Doğumdaki Ortalama Anne Yaşı, 2025' verilerine göre Türkiye'de kadınların ilk çocuklarını doğurma yaşı yükselmeye devam etti.

Adıyaman'da ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 26,7 olarak kaydedildi. Kent, Türkiye ortalamasının altında yer aldı.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla öne çıktı. İstanbul'da ilk doğum yaşı 28,9 olurken, Ankara ve Eskişehir'de 28,6, İzmir, Muğla ve Trabzon'da ise 28,7 olarak ölçüldü.

En düşük ilk doğum yaşının görüldüğü iller arasında ise Ağrı, Muş, Şanlıurfa ve Bitlis yer aldı.

Doğumlar Arasındaki Süre 4,6 Yıl

TÜİK'in 'İllere göre son iki doğum arasındaki ortalama süre' verilerine göre Türkiye genelinde iki doğum arasındaki ortalama süre 4,8 yıl oldu.

Adıyaman'da ise son iki doğum arasındaki ortalama süre 4,6 yıl olarak belirlendi. Bu oran, Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Doğum aralığının en uzun olduğu iller arasında Kırklareli ve Kütahya 5,6 yıl ile ilk sırada yer aldı. Bartın ve Karabük'te bu süre 5,5 yıl olarak ölçüldü.

En kısa doğum aralığının görüldüğü il ise 3,3 yıl ile Şanlıurfa oldu. Şırnak 3,5 yıl, Mardin ise 3,9 yıl ile listenin üst sıralarında yer aldı.

Eğitim Düzeyi Yükseldikçe Doğurganlık Azalıyor

TÜİK'in 'Annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızı' verilerine göre Adıyaman'da eğitim seviyesi yükseldikçe doğurganlık hızının düştüğü görüldü.

Kentte;

Okuma yazma bilmeyen ya da okul bitirmeyen kadınlarda doğurganlık hızı 1,64

İlkokul mezunlarında 2,74

İlköğretim/ortaokul mezunlarında 2,39

Lise ve dengi okul mezunlarında 1,89

Yükseköğretim mezunlarında ise 1,66 olarak kaydedildi.

Verilere göre Adıyaman'da en yüksek doğurganlık hızı ilkokul mezunu kadınlarda görüldü. Yükseköğretim mezunu kadınlarda ise doğurganlık hızı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Kaynak : PERRE