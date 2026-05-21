Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çalışma ziyareti gerçekleştiren Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'dan il genelindeki eğitim faaliyetleri ve yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette; il genelinde eğitimin mevcut durumu, okulların fiziki şartları, deprem sonrası hayata geçirilen okul ve derslik yatırımları, okul, öğrenci, öğretmen, personel ve derslik sayıları ile okullaşma oranına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Ayrıca eğitim alanında yürütülen proje ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, öğrencilerin güvenli, modern ve donanımlı eğitim ortamlarında eğitim görmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, Adıyaman'da eğitimde kalite ve başarı seviyesinin artırılmasına yönelik hedefler, eğitim altyapısının güçlendirilmesine ilişkin ihtiyaçlar ile devam eden ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

