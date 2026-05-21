Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alımı, kesimi ve etlerin tüketimi konusunda vatandaşlara ve yetkililere yönelik hayati uyarılarda bulundu.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek için hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması gerektiğini belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

'Hayvan satış yerleri sıkı denetlenmeli. Bu denetimlerde tespit edilen hastalıklı veya pasaportu bulunmayan hayvanlar asla satış yerlerine sokulmamalıdır. Özellikle bu dönemde yaygın olan Şap, tüberküloz ve brucella gibi bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmelidir' dedi.

Vatandaşların kurbanlık seçerken dış görünüşe ve kayıt durumuna dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, sağlıklı bir hayvanın özelliklerini şöyle sıraladı:

Küpelenerek kayıt altına alınmış olmalı,

Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış olmamalı,

Yüksek ateşi, öksürüğü, nefes darlığı ve pis kokulu ishali/burun akıntısı bulunmamalı,

Kılları karışık ve mat değil; bakışları ve dış görünümü canlı olmalı,

Çevreye karşı aşırı tepkili veya tamamen duyarsız olmamalı, yara ve şişliği bulunmamalıdır.

Öztürk, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'HaySag' mobil uygulaması sayesinde, hayvanların küpe numarasıyla yaş, ırk, cinsiyet ve aşı bilgilerinin kolayca sorgulanabileceğini hatırlattı.

Kurban kesiminin ehil kişilerce ve hayvana eziyet edilmeden yapılması gerektiğini belirten Öztürk, kesim sonrası süreç için şu kurallara dikkat çekti:

Veteriner Kontrolü: Kesimler, Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen yerlerde yapılmalı; kesim öncesi ve sonrası etler gıda güvenliği açısından mutlaka bir veteriner hekim tarafından muayene edilmelidir.

Etlerin Dinlendirilmesi: Kurban etleri kesildikten sonra en az 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmelidir. Şüpheli durumlarda veteriner hekime danışılmadan etler kesinlikle tüketilmemelidir.

Atık Yönetimi: Oluşan atıklar ve organlar, çevre ve halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde usulüne uygun imha edilmelidir.

Küpe Bildirimi: Kesilen hayvanların kulak küpeleri, bağlı bulunulan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine mutlaka bildirilmelidir.

Dünyada hayvandan insana geçen 200'ün üzerinde (zoonoz) hastalık bulunduğunu, bunlardan şarbon, deli dana, malta humması, tüberküloz, kuş gribi, veba ve tularemi başta olmak üzere 50'ye yakınının Türkiye'de de görüldüğünü hatırlatan Öztürk, bu hastalıkların insan sağlığı için ölümcül riskler taşıdığına dikkat çekti.

Başkan Orhan Öztürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 'Bu vesileyle, Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası olarak gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren tüm meslektaşlarımızın ve milletimizin Kurban Bayramını kutlar, saygılar sunarız' dedi.

