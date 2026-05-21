Adıyaman'da, bir şahıs balkondan kendini sarkıtarak ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde bir şahıs henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir binanın 5'inci katın balkonuna çıkarak kendini sarkıttı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda şahıs ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.