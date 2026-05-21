Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alımı, kesimi ve et tüketimine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Öztürk, hayvan satış yerlerinin sıkı denetlenmesi gerektiğini belirterek, şap, tüberküloz ve brucella gibi bulaşıcı hastalık taşıyan ya da pasaportsuz hayvanların satış alanlarına alınmaması gerektiğini söyledi. Sağlıklı kurbanlık seçiminde küpeli ve kayıtlı hayvanların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Öztürk, 'Zayıf, gebe, hasta görünümlü veya akıntı, öksürük ve yüksek ateş gibi belirtiler gösteren hayvanlardan uzak durulmalı. Vatandaşlarımız, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'HaySag' uygulaması üzerinden hayvanların küpe bilgilerini sorgulayabilir. Kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda ve uzman kişilerce yapılması gerekiyor. Kesim öncesi ve sonrası etlerin veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi halk sağlığı açısından çok önemlidir. Etlerin en az 24 saat dinlendirilmeden tüketilmemesi ve şüpheli durumlarda mutlaka veteriner hekime danışılması gerekiyor. Atıkların çevreye zarar vermeden imha edilmelidir. Kesilen hayvanların kulak küpelerinin de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini unutmayalım. Hayvandan insana bulaşan 200'den fazla zoonotik hastalık bulunuyor. Şarbon, deli dana, malta humması ve tüberküloz gibi hastalıklar insan sağlığı açısından ciddi risk taşıyor' dedi.