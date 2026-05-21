SES Kahta Temsilciliği Sözcüsü Sırrı Şahin , Kahta Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak bıçaklanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığı belirtilirken, caydırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Sırrı Şahin tarafından yapılan açıklamada, son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığı ifade edildi. Şahin, iki hafta önce Hakkari'de görev yapan bir psikoloğun bıçaklı saldırıya uğradığını, bugün ise Kahta Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin hasta yakınlarının saldırısı sonucu kolundan bıçaklandığını söyledi.

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'2 hafta önce Hakkari'de görev yapan bir psikolog arkadaşımız bıçaklı saldırıya uğradı. Bugün ise Kahta Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hekim arkadaşımız hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı ve kolundan bıçaklandı.

İnsan yaşamını korumak için görev yapan sağlık emekçilerinin yaşamı artık korunamaz hale gelmiştir. Sağlık emekçileri hastaları yaşatmaya çalışırken kendi yaşamlarını koruyamaz hale gelmiştir. Soruyoruz: Daha kaç sağlık emekçisi şiddete uğrayacak? Daha kaç arkadaşımız yaralanacak, yaşamını yitirecek?

Konya'da katledilen Dr. , Antep'te yaşamını yitiren Dr. ve daha niceleri... Sağlıkta şiddet artık münferit değil; doğrudan sağlık politikalarının, cezasızlığın ve sağlık emekçilerini korumayan sistemin sonucudur.

Sağlığı ticari bir alan haline getiren, performans baskısını büyüten, sağlık emekçilerini hedef haline getiren anlayış bu şiddetin temel nedenlerinden biridir. Şiddeti doğuran bu sağlık sistemi artık alarm vermektedir. Her olaydan sonra yapılan 'geçmiş olsun' açıklamaları yeterli değildir. Caydırıcı ve etkili düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.

Nitelikli, ulaşılabilir, kamusal ve anadilde sağlık hizmeti vazgeçilmezdir. Sağlık emekçilerinin emeğini gören, onları değersizleştirmeyen, güvenli çalışma ortamını sağlayan ve insanca çalışma koşullarını güvence altına alan bir sağlık sistemi toplumsal bir zorunluluktur.

Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak görevimizi yaparken can güvenliğimizden endişe etmek istemiyoruz. Kamu emekçilerine yönelik şiddet haberlerini artık görmek ve duymak istemiyoruz.

Şiddetin değil yaşamın tarafındayız. Sağlık emekçileri yalnız değildir.'

Açıklamanın sonunda, Kahta Devlet Hastanesi'nde saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun dilekleri iletilirken, yaşanan olayın kınandığı belirtildi. Açıklamada sağlık çalışanlarının güvenli çalışma

Kaynak : PERRE