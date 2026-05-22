Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesi amacıyla tüm birimleriyle sahada olacak. Belediye ekipleri ulaşım, temizlik, zabıta, ilaçlama ve çağrı merkezi hizmetlerinde 24 saat esasına göre görev yapacak.

Toplu taşıma ücretsiz olacak

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, belediye otobüsleri bayram boyunca 4 gün süreyle tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek. Mezarlık ziyaretleri için de Arefe günü ile bayramın birinci gününde ücretsiz servis uygulaması gerçekleştirilecek.

Yeni Mezarlık servisleri her yarım saatte bir Müze önünden hareket edecek. Karapınar Mezarlığı'na gidecek servisler ise Eski Valilik binası önünden kalkacak. Seferlerin 06.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Kent genelinde yoğun temizlik çalışması

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi ve bayram süresince mezarlıklar, kurban kesim alanları ve satış noktalarında kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yürütecek.

Çevre sağlığının korunması amacıyla kentin 6 farklı noktasında toplam 140 bin adet kurban poşeti ücretsiz dağıtılacak. İlaçlama ekipleri de sinek ve haşere oluşumuna karşı kurban kesim alanları ile çöp konteynerlerinde düzenli çalışma gerçekleştirecek.

Parklar ve yeşil alanlarda bakım sürecek

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca mezarlıklar, parklar ve yeşil alanlarda bakım, düzenleme ve temizlik çalışmalarına devam edecek. Kent genelindeki rutin çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Zabıta ve Alo 153 hattı görev başında

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Arefe günü dahil olmak üzere bayram süresince denetimlerini sürdürecek. Her gün nöbetçi ekiplerle görev yapılacağı ve kent genelinde huzur ile düzenin sağlanması için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Vatandaşların talep ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla Alo 153 Çağrı Merkezi de bayram boyunca 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Başkan Tutdere'den bayram mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman Belediyesi olarak hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı huzur, güven ve gönül rahatlığı içinde geçirebilmesi için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ulaşımdan temizliğe, zabıta denetimlerinden mezarlık hizmetlerine, ilaçlama çalışmalarından Alo 153 hattımıza kadar tüm birimlerimizle bayram boyunca sahada olacağız. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat gerçekleştirebilmesi için ücretsiz servislerimiz hizmet verecek, belediye otobüslerimiz bayram süresince ücretsiz olacak. Kurban kesim alanları, satış noktaları, mezarlıklarımız, parklarımız ve kent genelinde ekiplerimiz düzenli çalışma yürütecek. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarına hızlı şekilde yanıt verebilmek için Alo 153 hattımız da bayram boyunca kesintisiz hizmet sunacak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın Adıyaman'ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum.'

Kaynak : PERRE