Sağlık sisteminde uzun süredir devam eden performans baskısı, ağır iş yükü ve yetersiz çalışma koşullarının sağlık emekçilerini tükenme noktasına getirdiği belirtilen açıklamada, sağlık hizmetinin yalnızca sayı odaklı değerlendirilmesinin hem çalışanları hem de hastaları karşı karşıya bıraktığı ifade edildi. Gün içerisinde yüzlerce hastaya hizmet vermek zorunda kalan sağlık çalışanlarının bir yandan nitelikli sağlık hizmeti sunmaya çalıştığı, diğer yandan ise şiddet riski altında görev yaptığı kaydedildi.

Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan saldırının sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilirken, sağlık kurumlarının şiddetin değil yaşamı koruma sorumluluğunun taşındığı alanlar olduğu vurgulandı. Açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların yalnızca bireysel bir suç değil, aynı zamanda toplumun sağlık hakkına yönelik ciddi bir tehdit olduğu ifade edildi.

Basın açıklamasında, sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için yalnızca cezai yaptırımların yeterli olmayacağı belirtilerek koruyucu ve önleyici politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu. Hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması, sağlık çalışanlarını hedef gösteren söylemlerin sona erdirilmesi ve sağlık sistemindeki yapısal sorunların çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca performans sisteminin kaldırılması, ekip çalışmasına dayalı yeni bir çalışma düzeninin kurulması, randevu sisteminin yeniden yapılandırılması, sağlık kurumlarında yeterli personel istihdam edilmesi ve Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan sağlıkta şiddet yasasının hayata geçirilmesi talepleri sıralandı.

Adıyaman Tabip Odası ve Adıyaman Sağlık Platformu, saldırıya uğrayan sağlık çalışanına geçmiş olsun dileklerini ileterek olayın hukuki sürecinin takipçisi olacaklarını ve sağlıkta şiddete karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.

Kaynak : PERRE