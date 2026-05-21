Adıyaman'da, Mustafa Seher Taştı 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından hazırlanan yıl sonu kapanış programı, Abdülhamit Han Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programa İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sabahat Saylık, şube müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda veli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kurs öğrencileri tarafından hazırlanan ilahiler, gösteriler ve sahne performansları sahnelendi.

Minik öğrencilerin sergilediği performanslar salonda duygusal anlar yaşanmasına neden olurken, izleyicilerden de büyük alkış aldı.

Programın sonunda, emeği geçen öğreticilere, destek veren velilere ve özveriyle hazırlanan öğrencilere teşekkür edildi. Öğrencilere madalya ve karneleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

