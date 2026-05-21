Adıyaman'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda yağış sonrası yolun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Yağmur sularının biriktiği noktalarda yayalar karşıdan karşıya geçmekte güçlük yaşadı.

Bazı araç sürücülerinin hızla geçmesi nedeniyle yolda biriken sular çevreye ve yayalara sıçradı.

Bulvar üzerinde oluşan çukurlar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerlemeye çalışırken, yağış sonrası bulvarda su birikintileri ve trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak : PERRE