Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kurum ziyaretleri kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Mehmet Şirik'ten il genelinde yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin kapsamlı bilgi alındı. Görüşmede; vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği, sağlık tesislerinin mevcut kapasitesi ve durumu, hekim ve sağlık çalışanı sayısı ile ihtiyaç ve talepler ele alındı. Ayrıca devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyarette, sağlık alanında yürütülen çalışmaların genel durumu gözden geçirilirken, vatandaşlara daha kaliteli, erişilebilir ve etkin sağlık hizmeti sunulmasına yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

