Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından kırsal bölgelerde yürütülen yol çalışmaları kapsamında Yeşilova Köyü'nde BSK sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Yeşilova Köyü ile birlikte Aşağıazaplı, Bağlarbaşı ve Tecirli köylerini kapsayan güzergâhta bağlantı yolları ve köy içi asfalt çalışmaları da bitirilerek ulaşıma açıldı.

Ulaşımda Konfor ve Güvenlik

Yapılan çalışmalarla birlikte bölgedeki ulaşım standardının yükseltildiği, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara kavuştuğu belirtildi.

Çalışmalar Devam Edecek

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsal altyapı yatırımlarının planlanan program dahilinde devam edeceği ve yol çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE