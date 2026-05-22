Doğan açıklamasında, partinin mevcut ve önceki genel başkanları ile emektar partililerin birlik içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, 'Partimizin çok kıymetli iki genel başkanının, önceki dönem yöneticilerinin, ak saçlı büyüklerinin ve emektar kadınlarının, AK Parti'nin bölme ve parçalama oyununu boşa çıkarmasını istiyoruz. Adıyaman İl Örgütü olarak başka bir derdimiz, başka bir gayemiz yoktur' ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Bizler CHP neferleri olarak bölünmeden, parçalanmadan yolumuza devam edeceğiz. Değerli hemşerilerim basın emekçileri parçalanmadan kastımız tam da yaşadığımız bugünler değil mi? Parçalanmamız, bölünmemiz tam da AKP'nin istediği şey değil mi?

Mutlak butlan kararıyla şu anda mevcut olan yönetimi geri plana attım. Yapılması gereken şudur ki, ben buradan partimizin çok kıymetli iki genel başkanına, önceki başkanlarına, ak saçlı abilerine, emektar kadınlarına sesleniyorum. Bu partinin büyükleri bir araya gelecek gerek kapsamlı bir toplantı gerekse bir çalıştay olacak. Bu yapılacak olan toplantıda bu partiyi nasıl bölemezler, bizim büyüklerimiz bunun önüne geçecek. Bizler de 81 il olarak aslanlar gibi onların yanlarında olacağız

İkinci konu ise yaptığım paylaşımda partimize en ufak leke ve kirlilik bulaştıranları aramızdan ayıklamaktan bahsettim. Yakın zamanda işler olan disiplin kurulumuzdan bahsedelim. Yakın geçmişte bazı şahıslar parti ahlakına uymadığı için ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi ve bunun sonucunda partimizden ihraç edildi. Benim temennim eğer yine partimizde bu tür şahıslar varsa partimizin geleceği için bu tür insanların da aynı şekilde bu disiplin mekanizmasıyla yargılanmaları ve partiden uzaklaştırılmalarıdır. Bu benim doğal hakkımdır Sadece benim değil başka partililerin de en doğal hakkıdır.

Bu süreçte bizi parçalamak ve bölmek isteyenlere karşı partimize zarar verecekler varsa disiplin kurulumuzdan daha önce yaptıkları gibi bundan sonra da gerekeni yapmalarını talep ediyorum. Benim attığım tweet budur. Biz gençlerimizle, kadın yoldaşlarımızla birlikteyiz partimizdeyiz.

Tek amacımız CHP'nin tabanında birleşmek, bölünmemek ve parçalanmamak. Kıymetli büyüklerimizi bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifleri almaları ve AKP'nin böl, parçala oyununu suya düşürmeleridir. Bizim Adıyaman il örgütü olarak başka bir derdimiz başka bir gayemiz yoktur. '

