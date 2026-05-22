Adıyaman'da bir şahıs, üvey kız kardeşinin çalıştığı iş yeri önünde havaya ateş açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bir kaç gün önce Yeşilyurt Mahallesi Terminal Caddesi yakınlarında bulunan bir tekstil işletmesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, İ.C. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı üvey kardeşi M.Ö.'nün çalıştığı iş yerine gelerek havaya rast gele ateş açmıştı. Havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan İ.C., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.