Kahta ilçesinde vatandaşların dinlenme ve sosyal donatı alanı olarak kullandığı Millet Bahçesi'nin yol sorunu çözüme kavuşuyor. Uzun bir süredir yapılması beklenen ve ilçe gündemini meşgul eden güzergahta, ekipler tarafından asfalt döküm işlemlerine start verildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi ve Daimi Encümen Turan Yıldırım, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti. Yıldırım, yaptığı açıklamada, 'Millet Bahçesi yolu uzun süredir hemşehrilerimizin gündemindeydi. Bugün itibarıyla asfalt serim çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde yolu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kahta'mıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanırken, yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların Millet Bahçesi'ne çok daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayacağı belirtildi.

