Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'rüşvet almak' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarını işledikleri değerlendirildi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Gözaltına alınan kişilerin isimleri:

Gülhan Aydın

Sadi Karayalçın

Melda Tanışman Tutan

Hayati Kaya

Suat Dülger

Kalender Özdemir

Özkan Deniz

İbrahim Şahin

Umut Sapan

Mehmet Ayıp Demirbüken

Metin Kaya

Gaffar Çiçek

Ayça Akpek Şenay

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Perre Haber Ajansı