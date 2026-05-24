Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından başlayan tartışmalar, Genel Merkez önünde gerginliğe dönüştü. CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, emniyet ekiplerinin tahliye amacıyla CHP Genel Merkezi'ne giriş yapmasının ardından binadan ayrıldı.

CHP Genel Merkezi'nde bir süredir nöbet tutan partililer ile emniyet güçleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesinin ardından bazı partililer kararı tanımadıklarını belirterek Genel Merkez önünde toplanmıştı.

Emniyet ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, toplanan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Müdahalenin ardından bina çevresindeki hareketlilik sürerken, Özgür Özel de Genel Merkez'den ayrıldı.

Binadan çıkışı sırasında açıklamalarda bulunan Özel, 'Geri almak üzere çıkıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz de CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm.' ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyeceğini açıkladı.

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gelişmeler, parti içindeki yönetim tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, olaylar kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

