İstinafın, Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve görevin Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetime devredilmesine karar vermesinin ardından, Kılıçdaroğlu ekibinin bugün Genel Merkez'in tahliye edilmesine ilişkin kararı tebliğ etmek istemesiyle gerginlik tırmandı.

Ankara Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine 'mahkeme kararının yerine getirilmesi' için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.

Otopark girişindeki zincirleri demir makasıyla kesen polis, demir kapıyı da kırarak bahçeye girdi. Bina önündeki partililere ve gazetecilere müdahale eden polis, bina içine de göz yaşartıcı gaz kapsülü ve plastik mermi sıktı. Daha sonra 12. kattaki Genel Başkanlık makamına çıktı.

Binadan ayrılmadan önce açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

'Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm. Ancak baba ocağına bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri alınmak üzere çıkıyoruz. Bir daha buraya geldiğimizde ne bu iktidar ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler. Yapmayın dedik, partiyi kişisel hırslarınızdan dolayı, bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik.Bu binada oturarark seçim kazanılmıyor iktiddar yürüyüşümüzü meydanlarda yapacağız.Bize bir oda bir çadır bize milletimiz yeter.Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz.sonunda da ne olursa olsun mücadelemizi teslim alamazlar' İfadelerini kullandı.

