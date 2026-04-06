Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatı, parti tüzüğünün 52, 54 ve 34. maddeleri uyarınca feshedildi. Karar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Yalçın, fesih işleminin tüzük çerçevesinde yapıldığını ve yasal prosedürlere uygun şekilde uygulandığını belirtti.

MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de Yalçın'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak fesih kararını doğruladı. Açıklamada, parti disiplinine ve tüzük hükümlerine uygun olarak alınan bu kararın, İstanbul teşkilatının yapısal düzenlemeleri kapsamında hayata geçirildiği vurgulandı.

Daha önce, 27 Mart'ta MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter görevinden istifa etmişti. Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim' ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli: 'İstifa, Tamamen Kişisel Bir Tercihten Kaynaklanıyor'

İstifanın herhangi bir küskünlük veya anlaşmazlıkla ilgisi olmadığını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in partiye çok değerli katkılar sağladığını ifade etti. Bahçeli, Yönter'in önümüzdeki dönemde akademik çalışmalarına ağırlık vermek için izin talep ettiğini ve istifanın tamamen kişisel bir tercihten kaynaklandığını açıkladı.

