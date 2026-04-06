Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mezopotamya'nın Mucizeleri: Çağlar Boyunca İlham' programı kapsamında gerçekleştirilen konferans, uluslararası sanatçılar ve Rus gezginlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi (Reji Kilisesi)'nde düzenlenen etkinlik, UNESCO tarafından 'Müzik Şehri' unvanı bulunan Şanlıurfa'da sahne alan Vox Humanis konseriyle başladı. Konser izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Program kapsamında Şanlıurfa sevdalısı Rus sanat tarihçisi ve yazar Maxim Gauberts, 'Varyant' yayınevi müdürü Andrey Shimanovskaya, Tatar sanatçı ve küratör Aygül Okutan ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Merve Ofluoğlu konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından bilimsel sunumlara geçildi. Rus Coğrafya Derneği adına Dr. Nadejda Rasskazova, 'Antik Anadolu'nun Yedi Harikası' adlı kitabını tanıttı.

Programda ayrıca Irina Kachun 'Modern Türk Arkeologlar: Konular ve Yönler', Aleksey Kuzmenko 'Güney Amerika'nın Antik Megalitik Yapılarının Özellikleri ve Gizemleri', Mikhail Lyakhovichitsky 'Nijniy Novgorod Kremlin: Modern Arkeolojik Araştırmaların Sonuçları' ve Alexander Pidodni 'Anadolu'daki Antik Yapıların Güneş Merkezli Yönlendirilmesi' konularında sunumlar gerçekleştirdi. Araştırmacı ve blog yazarı İlya Gerasimov ise 'Antik Mezopotamya - Peygamberlerin Vatanı' başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

