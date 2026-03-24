Balıklıgöl’de Olumsuzluk Tespit Edilmedi.

Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, son durum hakkında bilgi verdi.

Tüm Kurumlar Sahada Koordineli Çalışıyor

Vali Hasan Şıldak, kent merkezinde yaşanan su baskınlarının ardından belediyeler ve ilgili tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ekiplerin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını ifade eden Şıldak, sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

Balıklıgöl’de İnceleme Yapıldı

Su baskınından etkilenen önemli noktalardan biri olan Balıklıgöl Platosu’nda incelemelerde bulunan Vali Şıldak, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılan ölçümlerde suyun oksijen seviyesinin iyi durumda olduğu tespit edildi.

Balıkların Sağlığıyla İlgili Risk Yok

Balıklıgöl’deki balıkların hayati fonksiyonlarını olumsuz etkileyecek herhangi bir durumun bulunmadığı açıklandı. Yetkililer, suyun bulanıklığını gidermek ve daha sağlıklı hale getirmek amacıyla su sirkülasyonunu hızlandırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ekipler Yoğun Mesai Harcıyor

Vali Şıldak, çalışmalarda görev alan kurum yöneticilerine ve sahadaki ekiplere teşekkür ederek, olumsuzlukların en kısa sürede tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

ŞANLIURFA / TEKHA