Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yasa dışı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda toplam 97 şüpheli gözaltına alındı. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilçenin satış ağı detaylı şekilde incelenirken, 28 mahallede faaliyet yürüttüğü belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan incelemelerde sokak satıcılarının faaliyet gösterdiği bölgeler tek tek tespit edilirken, operasyon sürecinde çok sayıda “güven alımı” gerçekleştirildiği öğrenildi.

28 Mahallede Operasyon Düzenlendi

6 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İlk etapta gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli yasaklı maddeler, kullanım aparatları, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilirken, bazı isimler savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Firari Şüpheliler İçin Çalışma Sürüyor

11 Mayıs tarihinde düzenlenen ikinci operasyonda da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, yasa dışı madde ticaretine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.