İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ali Laricani'nin ardından, İran'ın en kritik güvenlik organı olan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevine yeni bir isim atandı. İran basınında yer alan haberlere göre, bu stratejik göreve eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Atama Kararnamesi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim ve Enformasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Seyyid Mehdi Tabatabai tarafından yapılan açıklamada, Zülkadir'in atanmasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kararnamesi ve Üst Düzey Yönetimin onayıyla gerçekleştiği bildirildi. Zülkadir, bu atama öncesinde İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Laricani'nin Halefi

Muhammed Bakır Zülkadir, geçen hafta Tahran yakınlarında İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısında yaşamını yitiren Ali Laricani'den boşalan koltuğa oturdu. Yeni Genel Sekreter Zülkadir, geçmişte Devrim Muhafızları Ordusu'nda (DMO) üst düzey komutanlık, İçişleri Bakan Yardımcılığı ve Yargı Erki Stratejik İşler Başkanlığı gibi pek çok kritik görevde bulunmuş, askeri ve bürokratik tecrübesi yüksek bir isim olarak biliniyor.

