TSK Komuta Kademesi Tören yerinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre; Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve MSB Bakan Yardımcısı Musa Heybet katıldı.



Aileye Taziye Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kaza kırım sonucu şehit olan Binbaşı Sinan Taştekin’in ailesiyle yakından ilgilenerek taziyelerini iletti. Törenin ardından şehidin naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketine gönderildi.



