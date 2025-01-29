ABB Başkanı Yavaş, Tüm Özel Güvenlik Koruma ve Savunma İşçileri Sendikası (KOR-SAV), Hizmet-İş Sendikası, Tez Koop İş Sendikası ve Demiryolu İş Sendikası başkanlarıyla 2025-2028 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmelerini imzaladı. Törende konuşan Yavaş, belediye bütçesindeki kesintilere rağmen çalışanlara en iyi maaşı vermek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

"Belediyenin Gelirlerinden Kesintiler Yapıldı, Buna Rağmen Maaşları Artırdık"

Maaş zamlarını değerlendirirken belediyelerin gelirlerinden yapılan kesintilere dikkat çeken Yavaş, şunları söyledi:

"Sendika temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Maaşlara yapılacak zamları heyecanla beklediğinizi biliyorum. Belediyelerin gelirlerinde son zamanlarda 'silkeleme' adı altında yüklü kesintiler yapıldı. Bir yandan bunları öderken, bir yandan Ankara halkına hizmet edip bir yandan da çalışanlarımızın haklarını gözetmeye çalışıyoruz. Gönlümüz, enflasyon karşısında daha yüksek zamlar vermek isterdi ama mevcut bütçemizi zorlayarak sendika başkanlarımızla ortak bir noktaya vardık."

İşçilere Yapılan Zam ve Sosyal Haklar

Yavaş, belediye çalışanlarına yapılan zam ve sağlanan ek sosyal haklarla ilgili şu bilgileri verdi:

En düşük işçi maaşı: 44 bin 199 TL

Ağır vasıta sürücüsü maaşı: 50 bin 600 TL

Otobüs sürücüsü maaşı: 52 bin 800 TL

Mühendis maaşı: 63 bin 72 TL

Diğer sosyal haklar ve ödemeler:

Bayram ikramiyesi: 48 günden 56 güne çıkarıldı.

EGO personel kartı: 55 biniş personel, 55 biniş aile için sağlandı.

Yıllık izin ücreti: İzin süresince kesilen yemek parası, çalışanlara izin harçlığı olarak ödenecek.

Risk, direksiyon, silah tazminatı ve sosyal yardımlar: Yüzde 45 zam yapıldı.

Yemek ücreti: Günlük 187 TL’den 240 TL’ye yükseltildi.

Gıda yardımı: Bin 972 TL’den 4 bin TL’ye çıkarılarak Başkent Marketler’de gıda çeki olarak kullanılabilecek.

"Ülke Ekonomik Şartlarına Göre Tekrar Gözden Geçireceğiz"

Ekonomik koşulların iyileşmesi halinde maaşları tekrar gözden geçireceklerini belirten Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman içerisinde ülkedeki ekonomik şartlar düzelirse ve bütçemiz elverirse, önümüzdeki süreçte tekrar değerlendirme yapacağız. Belediye gelirlerinin yüzde 80'den fazlası toplanan vergilerden geliyor. Hükümetin vergi toplamadaki zorluklarını görüyoruz. Ancak ekonomik normalleşme sağlanırsa, çalışanlarımıza daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Belediyenin durumuna hep birlikte bakacağız ve daha fazla destek olabileceğimiz durumları değerlendireceğiz."

"Gönlümüz, bütün personelimizin aldığı maaşı hak edecek şekilde çalışması ve en iyi imkanları sağlamaktır. Göreve geldiğimizden bu yana prensibimiz hep bu oldu ve olmaya devam edecek."

Mansur Yavaş, yapılan düzenlemelerin tüm çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak : PHA