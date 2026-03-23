Narkotik Ekiplerinden Başkentte Dev Uyuşturucu Operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu madde temini ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 15-21 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik büyük bir darbe indirildi.

60 Gözaltı Kararı ve Tutuklamalar

Yürütülen titiz teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda uyuşturucu operasyonu kapsamında toplam 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güvenlik güçlerinin şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirdiği aramalarda uyuşturucu trafiğine dair çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Yapılan aramalarda; 7 bin 221 adet sentetik ecza, 1 kilo 492 gram kokain, 516 gram esrar, 716 gram sentetik uyuşturucu ve 12 kök Hint keneviri ele geçirilerek el konuldu.

Suç Aletlerine El Konuldu

Operasyonun devamında, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen materyaller de gün yüzüne çıkarıldı. Baskınlarda uyuşturucu tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirilen diğer unsurlar arasında yer aldı.