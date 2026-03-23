İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak'ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları'nda meydana gelen olayda, yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Köse'nin 16. kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, detaylı inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunun yapılacak teknik ve adli incelemelerin ardından netleşeceğini bildirdi.

MÜZİK DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

1965 doğumlu olan Erol Köse, müzik kariyerine 'Komedi Dans Üçlüsü' ile adım attı. Daha sonra yapımcılığa yönelen Köse, özellikle 2000'li yıllarda birçok önemli projeye imza attı.

Köse, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi sanatçılarla çalışarak sektörde önemli bir yer edindi.

Ünlü yapımcının vefatı, müzik dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

