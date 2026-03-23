Açıklanan verilere göre, yurt dışı üretici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38 oranında artış gösterdi.

Yıllık ve Aylık Değişim Oranları

YD-ÜFE'de gerçekleşen değişimler, farklı dönem bazlarında şu şekilde kaydedildi:





Bir önceki yılın aralık ayına göre: Yüzde 6,53 artış



Bir önceki yılın aynı ayına göre: Yüzde 35,55 artış



On iki aylık ortalamalara göre: Yüzde 28,90 artış



Sanayi Sektörlerinde Madencilik Öne Çıktı

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda en yüksek artış madencilik grubunda görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yıllık yüzde 56,66 artarken, imalat sektöründe bu oran yüzde 35,20 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,20, imalatta ise yüzde 2,36 oranında artış yaşandı.

Ana Sanayi Gruplarında Son Durum

Ana sanayi gruplarının yıllık ve aylık değişim oranları ise verilerde şu şekilde yer aldı:

Yıllık Değişimler:





Ara malları: Yüzde 32,95 artış



Dayanıklı tüketim malları: Yüzde 45,18 artış



Dayanıksız tüketim malları: Yüzde 43,44 artış



Enerji: Yüzde 14,12 artış



Sermaye malları: Yüzde 34,90 artış



Aylık Değişimler:





Ara malları: Yüzde 2,50 artış



Dayanıklı tüketim malları: Yüzde 2,13 artış



Dayanıksız tüketim malları: Yüzde 2,81 artış



Enerji: Yüzde 4,17 artış



Sermaye malları: Yüzde 1,69 artış

HABER KAYNAK: ANKARA / TEKHA