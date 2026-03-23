Açıklanan verilere göre, yurt dışı üretici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38 oranında artış gösterdi.
Yıllık ve Aylık Değişim Oranları
YD-ÜFE'de gerçekleşen değişimler, farklı dönem bazlarında şu şekilde kaydedildi:
Bir önceki yılın aralık ayına göre: Yüzde 6,53 artış
Bir önceki yılın aynı ayına göre: Yüzde 35,55 artış
On iki aylık ortalamalara göre: Yüzde 28,90 artış
Sanayi Sektörlerinde Madencilik Öne Çıktı
Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda en yüksek artış madencilik grubunda görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yıllık yüzde 56,66 artarken, imalat sektöründe bu oran yüzde 35,20 olarak gerçekleşti.
Aylık bazda bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,20, imalatta ise yüzde 2,36 oranında artış yaşandı.
Ana Sanayi Gruplarında Son Durum
Ana sanayi gruplarının yıllık ve aylık değişim oranları ise verilerde şu şekilde yer aldı:
Yıllık Değişimler:
Ara malları: Yüzde 32,95 artış
Dayanıklı tüketim malları: Yüzde 45,18 artış
Dayanıksız tüketim malları: Yüzde 43,44 artış
Enerji: Yüzde 14,12 artış
Sermaye malları: Yüzde 34,90 artış
Aylık Değişimler:
Ara malları: Yüzde 2,50 artış
Dayanıklı tüketim malları: Yüzde 2,13 artış
Dayanıksız tüketim malları: Yüzde 2,81 artış
Enerji: Yüzde 4,17 artış
Sermaye malları: Yüzde 1,69 artış
HABER KAYNAK: ANKARA / TEKHA