Gram Altın Yeni Haftada Büyük Düşüş Yaşadı

Cuma günü ons altındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,4 oranında bir düşüşle 6 bin 400 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya da satıcılı bir seyirle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla yüzde 4,8’lik bir kayıpla 6 bin 94 liraya kadar geriledi. Aynı dakikalarda serbest piyasada çeyrek altın 10 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 410 liradan alıcı buluyor.

Küresel Piyasalarda Jeopolitik Riskler Etkili Oluyor

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik riskler, varlık fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor. Yatırımcılar, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken risk iştahındaki değişimler altın fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.

Fed Beklentileri Ve Tahvil Faizleri Baskıyı Artırıyor

Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin gevşeme beklentilerinin zayıflaması da piyasalardaki yönü doğrudan etkiliyor. Artan enflasyon riskleriyle birlikte ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,4180 seviyesine çıkarak 29 Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek düzeyini gördü, ardından yüzde 4,40 civarında dengelendi. Dolar endeksi ise 100 seviyesi çevresindeki güçlü seyrini koruyor. Bu gelişmeler doğrultusunda; faiz indirimi beklentilerinin azalması, doların küresel ölçekte güçlenmesi ve tahvil getirilerindeki yükseliş, altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Muhabir: Adıyamanlılar Net