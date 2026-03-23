İlçe genelinde alınan önlemler kapsamında kontrol noktalarında yoğun uygulamalar gerçekleştirildi.

Jandarma Kontrol Noktalarında Sıkı Denetim

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında jandarma kontrol noktalarında kapsamlı denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar durdurularak kimlik ve trafik kontrolleri titizlikle sağlandı.

Vatandaşlara Bilgilendirme ve Uyarı

Denetimler sırasında vatandaşlara trafik kuralları ve genel güvenlik konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken vatandaşların bayramını da kutladı.

Huzur ve Güvenlik İçin Sahada Kesintisiz Görev

Yetkililer, bayram boyunca halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin kesintisiz devam edeceğini belirtti. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesi için sahadaki görevini sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanı Tunahan Pulat’tan Başarılı Çalışmalar

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tunahan Pulat ve ekibinin yürüttüğü çalışmalar, ilçede güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırıyor. Özverili çalışmalar sayesinde bölgede huzur ve asayişin güçlendiği ifade ediliyor. asayişin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin korunması adına önemli adımlar atıldı. İlçe genelindeki denetim ve uygulamalar kamu düzenine katkı sunmaya devam ediyor.

Jandarma Teşkilatına Vatandaştan Takdir

Yapılan çalışmalar dolayısıyla jandarma personeli vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Güvenlik hizmetlerinin toplum huzuruna doğrudan katkı sağladığı vurgulanıyor.

Denetimler Artarak Devam Edecek

Yetkililer, jandarma ekiplerinin ilçede güvenliği sağlamak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik hizmetlerin artarak devam edeceği bildirildi.

HABER KAYNAK: ŞANLIURFA / TEKHA