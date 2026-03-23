Amerikan basınına konuşan Fernandez de Cossio, Küba'nın ABD için bir tehdit unsuru olmadığını vurguladı.

"Hazırlanmazsak Saflık Etmiş Oluruz"

Küba’ya yönelik uygulanan ambargonun ve askeri tehditlerin hiçbir haklı gerekçesi bulunmadığını belirten Fernandez de Cossio, askeri saldırı ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:



“Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklı. Ülkemiz, bir askeri saldırı karşısında ulus olarak topyekun seferber olmaya her zaman hazır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu her zaman çok uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Gerçekleşmesini muhtemel bulmuyoruz ancak buna hazırlanmazsak saflık etmiş oluruz.”

Diyalog Mesajı ve Ambargo Eleştirisi

Küba’nın ABD ile her türlü diyaloğa açık olduğunu ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı, mevcut ekonomik ambargonun yarattığı zorluklara dikkat çekti. Fernandez de Cossio, “Bu çok ciddi bir durum ve mevcut koşullarla başa çıkabilmek için mümkün olan en aktif şekilde hareket ediyoruz. Bu ambargonun sonsuza dek sürmeyeceğini ve kalıcı olmayacağını umuyoruz” açıklamasında bulundu.

