Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’da kaçak su kullanımıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. 2023 yılında toplam 15 bin 672 denetim gerçekleştiren ASKİ ekipleri, kaçak su kullanımına ilişkin 2 bin 230 tutanak tutarak, 18 milyon 738 bin 429 TL idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını önemseyen ASKİ Genel Müdürlüğü, kaçak suyla mücadele çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Kaçak su kullandığı tespit edilen konutların tesisatını fotoğraflayarak belgeleyen ASKİ ekipleri, su akışını keserek tutanakla para cezası işlemi uyguluyor.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kaçak Su Kontrolü Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Başkentin dört bir yanında 7 gün 24 saat kesintisiz denetim yaptığını belirtti. 2023 yılında toplam 15 bin 672 denetim gerçekleştirildiğini kaydeden Akçay, bu denetimlerde kaçak su kullanımına yönelik 2 bin 230 tutanak tutularak, 18 milyon 738 bin 429 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

SAHADA 3 YILDA 35 BİN 520 DENETİM

Akçay, “Tüm dünyayı tehdit eden bir kuraklık tehlikesi bulunuyor. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Su kaynaklarının korunması noktasında tasarruf önlemleri çok önemli ancak tek başına yetersiz. ASKİ olarak hedefimiz kaçak su kullanımının da önünü kesmek” diye konuştu. Akçay, şu bilgileri paylaştı:

“Verilere göre ekiplerimiz 2022 yılında toplam 12 bin 783 denetim yapmış. Bu denetimlerde kaçak su kullanımına ilişkin 3 bin 152 tutanak tutulmuş ve 13 milyon 660 bin 699 lira ceza kesilmiş. Ekiplerimiz 2023’te toplam 15 bin 672 denetim yapmış; kaçak su kullanımına yönelik 2 bin 230 tutanak tutmuş, 18 milyon 738 bin 429 lira ceza yazmış. 2024 yılının ilk 5 ayında ise toplam 7 bin 65 denetim yapılmış. Bu denetimlerde de kaçak su kullanımına ilişkin 885 tutanak tutulmuş ve 10 milyon 204 bin 432 lira ceza yazılmış. ASKİ ekiplerimizin 2022 yılından bu yana sahada 35 bin 520 denetim gerçekleştirdiği ortaya çıkıyor. Kaçak su kullanmak demek sizin, bizim ve tüm Ankaralının hakkını gaspetmek; bir nevi hırsızlık demek. Böyle bir durumu ihbar etmek bir vatandaşlık görevidir.”

TANKER RUHSATI

Kentin en ücra noktasındaki vatandaşların dahi susuz kalmaması için çalıştıklarını aktaran Akçay, çeşitli sebeplerle susuz kalan bölgelere su taşıyan tanker sayısında artışa gittiklerini söyledi. Akçay, 2022 yılından bu yana 53 yeni su taşıyan tankere ruhsat verildiğini açıkladı.

“VATANDAŞLIK GÖREVİNİZİ YAPIN, ASKİ İHBAR HATTINI ARAYIN”

Bölgelerinde, apartmanlarında kaçak su kullanımı olduğunu fark eden vatandaşlar, ASKİ’nin sosyal medya hesapları ya da 7/24 hizmet veren (0312) 611 10 00 numaralı ASKİ Müşteri Hizmetleri hattına ihbarda bulunabilir.