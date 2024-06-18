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Milliler F Grubu'ndaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz'le yapacak.

Arda Güler, attığı golle Avrupa Şampiyonası tarihinde, çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Maçın 25. dakikasında Mert Müldür, mükemmel bir gole imza attı. Gürcistan'dan Mikautadze 32. dakikada skoru eşitledi. Ay Yıldızlılar Arda Güler'in attığı golle yeniden öne geçti: 2-1.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'deki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, Avrupa Şampiyonasındaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

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