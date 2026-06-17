Adıyamanspor Kulübü Başkanı Recep Karaca, kulüp formalarının çeşitli ziyaretlerde dağıtılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Adıyamanspor'un ismi ve kurumsal kimliğinin izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi.

Karaca, Adıyamanspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, Adıyaman'ın ortak değeri ve önemli markalarından biri olduğunu belirtti. Kulübün yeniden ayağa kalkması için büyük mücadele verildiğini ifade eden Karaca, bu süreçte destek vermeyen bazı kişilerin bugün Adıyamanspor ismini kullanarak görünürlük sağlamaya çalışmasının doğru olmadığını söyledi.

Kulüp formalarının bilgileri ve onayları dışında bastırılarak çeşitli ziyaretlerde dağıtıldığını öne süren Karaca, bunun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini dile getirdi.

Recep Karaca açıklamasında, Adıyamanspor'un ismi, arması ve formasının kişisel tanıtım ya da siyasi faaliyetlerde kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, kulübü temsil etme yetkisinin kurumsal yapıya ait olduğunu ifade etti.

Seçilmiş ve atanmış tüm devlet yöneticilerine saygı duyduklarını kaydeden Karaca, buna rağmen kulübü temsil etmeyen kişilerin Adıyamanspor adına hareket ediyormuş gibi bir görüntü oluşturmasının doğru olmadığını söyledi.

Eskişehir Adıyamanlılar Derneği Başkanı Mehmet Sait Göksu'na da çağrıda bulunan Karaca, dernek faaliyetleri ile Adıyamanspor'un kurumsal kimliğinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Karaca, Adıyamanspor'un siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini vurgulayarak, kulübün adı ve formasının kişisel amaçlarla kullanılmasına karşı tavır göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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