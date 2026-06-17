Adıyaman Teknokent Koleji ile UTEM Education Consulting arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilere uluslararası eğitim, kariyer planlama, yabancı dil gelişimi ve yurt dışı üniversite danışmanlığı alanlarında çeşitli imkanlar sunulacak.

Üç yıl süreyle geçerli olacak protokol ile öğrencilerin farklı ülkelerdeki eğitim fırsatlarına erişiminin artırılması, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve üniversite tercih süreçlerinde profesyonel danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları hedefleniyor.

İş birliği kapsamında öğrenci ve velilere yönelik yurt dışı eğitim programları hakkında seminerler, konferanslar ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Üniversite, yüksek lisans, sertifika programları ve dil eğitimleri konusunda da kapsamlı bilgilendirmeler yapılacak.

Protokol çerçevesinde öğrenciler; üniversite ve bölüm seçimi, kariyer planlaması, başvuru dosyalarının hazırlanması, niyet mektubu ve özgeçmiş hazırlama süreçlerinde profesyonel danışmanlık desteği alabilecek.

Ayrıca IELTS, TOEFL ve SAT gibi uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara yönelik rehberlik hizmetleri sunulacak. Yaz okulları, öğrenci kampları ve kısa ya da uzun dönemli uluslararası eğitim programları da iş birliği kapsamında değerlendirilecek.

Protokolün öğrenciler için sunduğu avantajlardan biri de danışmanlık hizmetlerinde sağlanacak indirim oldu. Okul tarafından yönlendirilen öğrencilere UTEM Education Consulting'in danışmanlık hizmetlerinde yüzde 20 indirim uygulanacağı belirtildi.

Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman'daki eğitim yatırımlarını ve öğrencilere yönelik projeleri aktarmayı sürdüreceğiz.