Adıyaman'da TÜBİTAK Destek Programları kapsamında düzenlenen 4006-C Bilim Fuarı Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği festival, yoğun katılımla başladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un ev sahipliğinde Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Müftü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Festival kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ve çeşitli çalışmalar stantlarda sergilendi. Katılımcılar stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Bilim fuarında farklı alanlarda hazırlanan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, öğrenciler geliştirdikleri çalışmaları tanıtma fırsatı buldu.

Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın gençlerin enerjisi ve kurumların dayanışmasıyla her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Öğrencilere yaz tatilini verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Tutdere, teknolojinin ve bilimin önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Bilim ve teknoloji alanındaki organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Tutdere, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman'da eğitim ve bilim alanındaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.