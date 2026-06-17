Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan mermi A.Ç.'ye isabet etti.

Yaralanan A.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, silahı kullanan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Adıyamanlılar Net olarak Kahta ve çevresinde yaşanan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.