Kahta Devlet Hastanesi'nin uzman hekim kadrosu yeni atamalarla güçlendirildi. Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Kardiyoloji branşlarında göreve başlayan 5 uzman doktor, hasta kabulüne başlayarak ilçedeki sağlık hizmetlerine katkı sunmaya başladı.

Yeni atamalarla birlikte Kahta ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha hızlı ve etkin hale gelmesi hedefleniyor. Hastane bünyesinde hizmet verecek uzman doktorların özellikle yoğun talep gören branşlarda önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yapılan atamaların sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracağını belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Göreve başlayan uzman doktorların hastaneye önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Akel, yapılan atamaların Kahta ve bölge halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

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