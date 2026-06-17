Kahta ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri, yoğun duman nedeniyle fark edemediği bataklık alana saplanarak tehlikeli anlar yaşadı. Mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarılan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi Aşiyan Kent bölgesindeki çöp toplama alanında meydana geldi. Yangına müdahale için bölgede görev yapan itfaiye eri Akif M. (29), yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bataklık alanı fark edemeyerek zemine saplandı.

Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen harekete geçerek kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bataklıktan çıkarılan itfaiye eri, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akif M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, enfeksiyon riskine karşı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından bölge güvenlik amacıyla kontrol altına alınırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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