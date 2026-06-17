Adıyaman'da bir apartman dairesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi 525 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan Çiğdem Ç. dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çiğdem Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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