Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı. Kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda şahıs hakkında işlem yapılırken, uyuşturucuya yönelik operasyonlarda ise yüklü miktarda sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyet birimlerinin 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında hem aranan şahısların yakalanmasına hem de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 9'u hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 67 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Yakalanan şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 177 bin 598 adet sentetik ecza hap ile 63,18 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

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