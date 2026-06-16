Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul’dan acı haber geldi. 12 Haziran'da meydana gelen olayın ardından başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları günlerce aralıksız sürdü. AFAD, UMKE, jandarma, polis ve dalgıç ekiplerinin katıldığı çalışmalarda Göksu Çayı ve çevresinde yoğun tarama faaliyetleri yürütüldü. Beş gün boyunca umutla beklenen haber, arama ekiplerinin Fırat Nehri'nde yaptığı çalışma sırasında geldi. Genç İsa Özkul’un cansız bedenine, kaybolduğu noktadan yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Olay, 12 Haziran’da Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Kızılin Köprüsü mevkiindeki Göksu Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vakıf A. (17), Hasan G. (20), Ali Y. (19) ve İsa Özkul (18) serinlemek amacıyla suya girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden Hasan G., Ali Y. ve Vakıf A. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İsa Özkul ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Adıyaman ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüklerine bağlı dalgıç polis ekipleri, Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri ile AFAD ekipleri katıldı.

Ekipler, Göksu Çayı ve çevresinde su altı, su üstü ve kıyı taramaları gerçekleştirdi. Arama çalışmalarında dron desteğinden de yararlanıldı.

Günlerdir aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucunda İsa Özkul’un cansız bedeni, olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Fırat Nehri’nde ekipler tarafından bulundu.

Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep’in Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İsa Özkul’un hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Adıyamanlılar Net