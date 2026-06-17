Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen English Language Festival 2026, ödül töreniyle sona erdi. Kent genelinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmek ve İngilizceyi etkin kullanmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen festivale 264 okuldan toplam 1.509 öğrenci katıldı.

Dört farklı kategoride düzenlenen etkinliklerde öğrenciler; iletişim, drama, şarkı ve sahne performanslarıyla yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Festival boyunca öğrenciler İngilizceyi sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif şekilde kullanarak becerilerini ortaya koydu.

Festival kapsamında derece elde eden öğrenciler için Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, festivalin öğrencilerin özgüven kazanmasına ve yabancı dil gelişimine katkı sunduğu belirtilerek, "Dili sadece öğrenen değil, dili yaşayan ve yaşatan bir nesille geleceğe yürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra yeteneklerini ortaya koyabilecekleri etkinliklerle desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Festivalde emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Tosun, bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüvenlerine ve yabancı dil kullanım becerilerine katkı sağladığını ifade etti.

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Kaynak : PERRE